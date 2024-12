Mercato de folie à l’OM, c’est validé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a profité de l'intersaison pour opérer un impressionnant redressement. En bouclant l'arrivée de douze recrues, mais aussi en s'attachant les services d'un Roberto de Zerbi très désiré sur le marché, le club marseillais a remis l'église au centre du village et réaffirmer ses ambitions nationales. Ce samedi, Dimitri Payet a tenu à saluer le travail de Pablo Longoria.

En terminant huitième la saison dernière, l’OM n’a pas tout perdu. Son pouvoir d’attractivité est resté intact et lui a permis de sortir la tête de l’eau. Le club marseillais peut se targuer d’avoir réussi à boucler l’arrivée d’un entraîneur très en vogue et dont le profil offensif avait impressionné Pep Guardiola en Premier League. Malgré une saison sans Coupe d’Europe, Roberto de Zerbi a accepté de s’engager sur un cycle de trois ans, et dans son sillage, de nombreuses recrues ont débarqué. Et pas des moindres.

L'OM s'est reconstruit après la catastrophe

Au total, ce sont douze renforts qui ont accepté de signer à l’OM. Parmi eux des profils expérimentés comme Adrien Rabiot, Pierre-Emile Höjbjerg ou encore Geronimo Rulli, considéré par beaucoup comme le meilleur gardien de cette première partie de saison en Ligue 1. Après un dernier exercice sans saveur, le club marseillais s’est appuyé sur sa nouvelle puissance de frappe pour retrouver une place plus conforme à ses objectifs. Dauphin du PSG, l’OM est enfin porté par un élan prometteur selon Dimitri Payet. « La saison marseillaise est lancée. Avec un nouveau coach, des nouveaux joueurs, ça a mis du temps à se mettre en place » a-t-il confié ce samedi.

« Tout est réuni pour réaliser une grande saison »

Aujourd’hui à Vasco de Gama, l’ancien de l’OM estime que le club est suffisamment armé pour enquiquiner le PSG cette saison. « Qui aurait dit que De Zerbi allait venir sans Coupe d’Europe ? Tout est réuni pour réaliser une grande saison. Le calendrier s’est corsé et on a vu le vrai OM contre Lens et Monaco. L’OM est à sa place et j’espère que l’on pourra titiller le PSG » a déclaré Payet au micro de beIN SPORTS.