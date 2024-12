Mercato : L’OM a trouvé à la recrue parfaite ?

Thomas Bourseau

Adrien Rabiot enchante l’OM. Le milieu de terrain de l’équipe de France arrivé à Marseille en septembre dernier, est même décisif pour le club phocéen puisqu’il a signé une passe décisive contre le LOSC samedi (1-1) et un but contre l’ASSE la semaine dernière (2-0). Dimitri Payet et Roberto De Zerbi ne se sont pas montrés avares de louanges à son égard.

L’Olympique de Marseille a fait peau neuve à l’occasion du dernier mercato. Outre le nouvel entraîneur qui a signé pour trois saisons, qui n’est autre que Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a décidé de ne pas se montrer avare d’idées sur le marché des transferts et a bouclé diverses opérations pour renforcer le groupe entraîné par Roberto De Zerbi.

La rivalité s'intensifie ! De Zerbi dévoile des ambitions surprenantes pour l'OM face au PSG. 🔥

➡️ https://t.co/AWKNftts9p pic.twitter.com/4eiv6Hwfss — le10sport (@le10sport) December 14, 2024

«Rabiot est une superbe recrue pour Marseille !»

De ce fait, l’OM a enregistré douze recrues dont la venue d’Adrien Rabiot. L’international français était libre de tout contrat après ses cinq saisons passées à la Juventus. À la mi-septembre, le milieu de terrain des Bleus a signé à l’OM. Trois mois plus tard, Dimitri Payet n’a eu d’autre choix que de tirer son chapeau via beIN SPORTS aux dirigeants du club phocéen pour avoir eu le nez de le recruter. « Rabiot est une superbe recrue pour Marseille ! ».

«Il nous en faudrait deux, trois, quatre ou cinq comme lui»

Adrien Rabiot a totalement convaincu son monde à l’OM. À commencer par son coach Roberto De Zerbi qui tenait le discours suivant en conférence de presse vendredi. « Rabiot ? Il nous en faudrait deux, trois, quatre ou cinq comme lui. Je lui ai demandé s’il avait un frère jumeau, mais il m’a répondu qu’il ne jouait pas au football, et que ce n’était donc pas possible. ». Contre le LOSC (1-1), Rabiot a d’ailleurs délivré la passe décisive à Quentin Merlin.