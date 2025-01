«J’ai été assez surprise» : La proposition imprévue pour Marion Rousse !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Consultante pour France Télévisions et directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse va se lancer dans un nouveau défi. En effet, à partir de samedi 1er février, on aura l’occasion de voir la compagne de Julian Alaphilippe s’exercer en tant que présentatrice, étant à la tête de l’émission « La Vie à vélo ». Un nouveau challenge sur lequel s’est confiée Marion Rousse.

A partir de ce 1er février, France Télévisions va proposer une nouvelle émission « La Vie à vélo ». A la tête de celle-ci, on retrouvera un visage bien connu des habitués de cyclisme : Marion Rousse. Alors qu’on la connaissait en tant que consultante et directrice du Tour de France femmes, l’ancienne championne aura désormais la casquette de présentatrice.

« J’ai bien évidemment tout de suite dit oui ! »

Le grand rendez-vous approche donc pour Marion Rousse avec la présentation de cette émission qui sera diffusée sur France 3. A cette occasion, la compagne de Julian Alaphilippe s’est confiée pour France Télévisions, racontant notamment à propos de ce nouveau projet dans sa vie professionnelle : « Comment ce projet est venu à moi ? La boîte de production Grand Angle Productions m’a contactée pour me parler de ce projet d’émission qui tournait autour du vélo, j’ai bien évidemment tout de suite dit oui ! Le cyclisme, c’est un peu toute ma vie, ma passion. Pour être honnête, j’ai été assez surprise que l’on me propose d’endosser ce rôle de présentatrice. C’est tout nouveau pour moi. Je me suis dit que c’était une chouette idée ».

« Une invitation au voyage »

« Quel est le concept ? Le vélo est l’élément central de l’émission, mais on sort totalement de l’aspect professionnel – compétition, classement, performances, etc. Ce magazine est également une invitation au voyage. À travers différentes régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est et Provence-Alpes-Côte d’Azur… On part à travers la France, à la rencontre de gens qui ont une histoire à raconter autour du vélo. Les récits sont différents et passionnants. Je fais la connaissance d’hommes et de femmes qui ont chacun une approche singulière du deux-roues. Exemple : un groupe de jeunes qui dans une démarche écologique est parti pendant neuf mois faire le tour de l’Europe à vélo. Je suis également allée à la rencontre de Clément, qui a créé un vélo-truck avec lequel il propose ses propres pizzas. J’ai aussi rencontré un couple de Brestois qui roule en tandem car la femme est malvoyante. Il y a également des histoires de passionnés de vélos vintage ou bien des adeptes du BMX », a ensuite expliqué Marion Rousse.