Mbappé : Le tacle inattendu du PSG

Le projet du PSG a changé de visage. Exit les stars comme Kylian Mbappé ou Neymar. Désormais, la star du club, c'est l'équipe. Un projet qui colle parfaitement à la vision de Vitinha. Le milieu de terrain portugais est ravi de la trajectoire prise par la formation française, encore en lice dans toutes les compétitions.

Depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, il n’y a qu’un seul mot d’ordre au PSG : « la star est l’équipe ». Un mantra répété par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique ces derniers mois. Ce projet parisien tient pour l’instant toutes ses promesses puisque le club est plus que leader jamais de Ligue 1 et reste en lice en Ligue des champions, mais aussi en Coupe de France. Ce changement de trajectoire a été validé au sein du vestiaire. Au cours d’un entretien accordé à France 3, Vitinha a salué la décision de ses supérieurs.

Vitinha valide la révolution du PSG

« J’aime bien l’équipe comme ça, une vraie équipe. Pour moi, le sens du mot « équipe », c’est qu’on pense tous la même chose. Les 11 joueurs sont bien coordonnés et ils pensent la même chose. Ça donne une équipe qui se déplace, des efforts, une dynamique. Et quand tu vois ça, les choses vont bien. Tu as les résultats » a confié Vitinha ce mardi soir.

« Je suis fan de ce projet »

Selon le milieu de terrain portugais, il est préférable de s’appuyer sur des joueurs, certes moins prestigieux, mais prêts à mettre leur égo de côté pour servir l’équipe. « Je suis fan de ce projet. La force de cette équipe est le collectif. Avec beaucoup de stars, on n’avait pas réussi à remporter la Champions League. Avec cette configuration, on pense que l’on peut aller loin. On fait peur, mais lorsque l’on n’avait pas les résultats » a déclaré Vitinha. Kylian Mbappé appréciera.