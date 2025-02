Luis Enrique misogyne, nouvelle annonce après polémique au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En accordant une réponse jugée sexiste à Margot Dumont suite à la défaite du PSG, Luis Enrique s'est retrouvé au coeur de la polémique. Accusé d'être misogyne, l'entraîneur parisien a subi de violentes critiques et aujourd'hui encore, on parle de cette affaire. Ancien attaché de presse du PSG, Yann Guérin s'est exprimé sur le sujet.

« Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne comprendriez pas ». Après la défaite du PSG contre Arsenal en Ligue des Champions, Luis Enrique n'a pas daigné répondre à Margot Dumont. La journaliste de Canal+ a ainsi été recalée, ce qui a été à l'origine d'une polémique. Luis Enrique s'est retrouvé dans la tourmente, accusé d'être misogyne.

« Hyper peiné pour Margot »

Invité de RMC sur Twitch, Yann Guérin a évoqué cette polémique Luis Enrique. L'ancien attaché de presse du PSG a confié : « Le problème de l’après match c’est qu’on est encore dans l’émotion. Je l’ai vu en direct. J’étais hyper peiné pour Margot, que je connais très bien. Je pense qu’il ne s’est pas rendu compte de la portée de ce qu’il disait ».

« En privé il n'est pas misogyne »

« Moi, ce que ça me dit c’est que le mec est misogyne alors que j’imagine en privé il ne l’est pas du tout. Il ne respecte pas les journalistes, il est hyper arrogant alors qu’en privé, il n’est pas non plus comme ça. Il n’a pas intégré la portée qu’il avait. Mais j’étais hyper peiné, je n’aurais pas voulu être à la place de Julien Maynard à ce moment », a ensuite ajouté Yann Guérin.