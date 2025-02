Mbappé : «En colère», il demande son départ !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le SM de Caen est en grand danger. Dernier de Ligue 2, le club doit réalisé un parcours parfait dans les prochaines semaines s'il souhaite se maintenir. Pour remobiliser les troupes, Kylian Mbappé s'est rendu en Normandie pour rencontrer le groupe . Mais pour le journaliste Bertrand Latour, le joueur du Real Madrid n'est pas l'homme de la situation.

L’ère Michel der Zakarian a débuté sur un match nul face à Pau (2-2). Mais le nouvel entraîneur de Caen n’a pas le temps. A onze journées de la fin de la saison, le club compte neuf points de retard sur le barragiste Clermont et va devoir réaliser un parcours presque parfait pour sauver sa place. Nul doute que ce serait une véritable performance. En tout cas, Kylian Mbappé, actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, y croit.

Mbappé affiche un message combattif

« Il faut y croire. J'ai rencontré les joueurs, les salariés. Je n'ai vu personne de résigné. Je n'ai vu personne qui accusait le coup, qui abandonnait. Cette semaine peut être fondatrice avec l'arrivée du nouveau coach (Michel Der Zakarian, ndlr), le fait que je sois venu aujourd'hui et qu'il y ait un match important ce week-end. Une victoire peut déclencher pas mal de choses. Si je suis ici, c'est que j'y crois » a confié Mbappé, qui avait effectué une visite express en Normandie après son triplé face à Manchester City mercredi dernier.

La tension monte à Caen

Au contraire, Bertrand Latour se montre pessimiste. Selon lui, le véritable problème est la prise de pouvoir de Mbappé, qui doit conjuguer sa carrière de football au Real Madrid à celle de dirigeants. Deux fonctions qui sont inconciliables pour lui. « Je ne comprends pas qu’on puisse être joueur et dirigeant. Il y a un temps pour tout. Les salariés ont besoin de présence. Il ne peut pas être à Madrid et à Caen. Si on est supporters caennais, il y a des raisons d’être en colère » a déclaré Latour sur Canal +.