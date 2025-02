Mbappé - PSG : Pierre Ménès insulté à Marseille !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Kylian Mbappé est toujours en plein litige avec le PSG, à qui il réclame 55M€ de primes et salaires impayés, le journaliste Pierre Ménès a critiqué l’attitude du club de la capitale et notamment de Nasser Al-Khelaïfi. Ce qui lui a valu de recevoir des réflexions de la part de supporters de l’OM sur son objectivité.

Presque un an après son départ, le litige opposant Kylian Mbappé n’est toujours pas réglé. Parti au Real Madrid l’été dernier, le capitaine de l’équipe de France réclame 55M€ de primes et salaires impayés à son ancien club, que ce dernier refuse pour le moment de lui verser.

Daniel Riolo annonce la nouvelle star du PSG !

➡️ https://t.co/QSb1dr17OJ pic.twitter.com/VkhpVOXrxl — le10sport (@le10sport) February 25, 2025

« Tu es supporter de Paris, donc ton avis est nul »

Un sujet évoqué par le journaliste Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. Il estime que Kylian Mbappé est dans son bon droit et dénonce le comportement de Nasser Al-Khelaïfi envers le Français, « ce qui a eu pour conséquence de saboter la deuxième partie de saison, même la première. »

« Je trouve ça très drôle »

Pierre Ménès a aussi évoqué les réflexions que peuvent lui faire certains supporters de l’OM lorsqu’il prend position sur ce genre de sujet : « Ce qui est extraordinaire, c'est que dès que j'attaque Nasser (Al-Khelaïfi), on me dit : "t'as changé, maintenant t'attaque le PSG. J'ai des messages dans ce sens. Et puis quand je défends le PSG sur certains points, je suis évidemment leur supporter numéro 1, et il y a même des supporters marseillais qui m'ont dit : "tu es supporter de Paris, donc ton avis est nul". Quand on te reproche d'un message à un autre d'être supporter du PSG ou d'être contre Nasser, je trouve ça très drôle. »