LFP - DAZN : «A contrecœur», le PSG propose une solution !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint- Germain est présidé par Nasser Al-Khelaïfi qui est également à la tête de beIN SPORTS. Cependant, au moment des négociations avec la chaîne qatarie l’été dernier pour la diffusion de la Ligue 1, Al-Khelaïfi s’est tenu à l’écart des échanges selon le propriétaire du LOSC afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Sa proposition pendant la visio animée diffusée sur France 2 serait venue en dernier rempart, à contrecœur.

Peu de temps après l’arrivée des propriétaires qataris au PSG à l’été 2011, soit un an plus tard, beIN SPORTS venait partager le gâteau avec Canal+ concernant les droits télévisés du championnat de France. Avec le temps et plus précisément en 2020, beIN SPORTS s’est retiré de la table aux négociations avant de revenir l’été dernier en collaboration avec DAZN (8 matchs par journée pour la firme britannique contre une affiche diffusée sur beIN SPORTS).

Daniel Riolo annonce la nouvelle star du PSG !

➡️ https://t.co/QSb1dr17OJ pic.twitter.com/VkhpVOXrxl — le10sport (@le10sport) February 25, 2025

«J’ai vu Nasser attendre dans une autre pièce pendant la négociation avec beIN»

Un retour que beIN SPORTS n’avait pas prévu, mais n’a pas eu d’autre choix afin de rapporter de l’argent aux clubs de Ligue 1 puisque DAZN ne souhaitait pas un bouquet complet. Bien qu’il soit patron du PSG et de la chaîne beIN SPORTS, il n’y aurait pas eu de conflit d’intérêts pendant les négociations l’été dernier pour Nasser Al-Khelaïfi pour la simple et bonne raison qu’il n’y avait pas pris part selon Maarten Petermann, propriétaire du club du LOSC, qui s’est confié à L’Équipe.

« Si la multi-casquette d’Al-Khelaïfi est dérangeante ? Non, j'ai vu de mes propres yeux Nasser à Londres (lors des négociations avec DAZN) se tenir à l'écart, attendre dans une autre pièce pendant la négociation avec beIN. J'ai participé aux négos avec Yousef (Al-Obaidly, PDG de beIN Sports France et DG de beIN Media Group) et nous avons eu des échanges très houleux. Après tout, sa chaîne n'est pas une organisation caritative... ».

«Nasser ne s'est joint à la fameuse visio qu'à contrecœur lorsque les frustrations ont pris de l'ampleur»

Le grand manitou du LOSC, au-dessus du président Olivier Létang, a déclaré par le biais de propos relayés par RMC Sport, que Nasser Al-Khelaïfi avait finalement participé à cette réunion avec les autres patrons de Ligue 1 le 14 juillet dernier à contrecœur en proposant ladite solution avec beIN SPORTS. « Et sur ce sujet, Nasser ne s'est joint à la fameuse visio qu'à contrecœur lorsque les frustrations ont pris de l'ampleur, compte tenu de la pression et du peu de temps que nous avions pour trouver une solution ».