Mbappé victime d'un sabotage

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Lors de sa dernière année à Paris, la star de 26 ans a vécu un véritable calvaire. Comme l'a affirmé Pierre Ménès, le PSG a saboté la saison 2023-2024 de Kylian Mbappé.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, l'international français a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement. Furieuse de voir Kylian Mbappé partir pour 0€ l'été dernier, la direction du PSG a saboté sa dernière année à Paris. Du moins, c'est ce qu'affirme Pierre Ménès, ayant publié une vidéo sur son compte YouTube Pierrot Le Foot ce lundi après-midi.

«Le PSG, et évidemment Nasser, s'est très mal conduit»

« Le clash Mbappé-PSG ? Sur l'affaire Mbappé, ma religion est faite depuis très très longtemps. Le PSG, et évidemment Nasser, s'est très mal conduit pendant de longs mois avec Mbappé. Ce qui a eu pour conséquence de saboter la deuxième partie de saison, même la première, puisque quand t'es dans le loft à Poissy pendant que l'équipe se prépare au Japon, bah t'es évidemment totalement en retard. Tu joues sur l'énergie au début, puis t'as un trou physique, en plus après un coup il jouait, un coup il jouait pas. Le petit frère a été exclu du groupe pro alors qu'il y était tout le temps. On passe sur les pressions diverses et variées, notamment avec des filles et tout », a déclaré Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.

Le PSG a saboté la saison 2023-2024 de Mbappé

« La conduite de Nasser démontre que Mbappé est dans son bon droit de réclamer des choses, parce qu'encore une fois Mbappé a pu dire à un moment donné que le club ne serait pas lésé, mais bon, quand il dit ça au mois de septembre quand il revient dans l'équipe, et qu'à partir du mois de janvier, le club commence à lui mettre une pression insensé de dingue et en plus illégale. Quand tu réclames une faveur - 55M€ ça commence à être quand même joli comme faveur - à quelqu'un, la moindre des choses, c'est de le traiter correctement et de ne pas le stresser, le pressurer comme ça. Toutes les gesticulations de la LFP, de la FFF et de l'UNFP, c'est nul et non avenu, ça se réglera aux prud'hommes, parce que dans tous les cas, le PSG n'aurait pas payé. Le reste c'est du blabla », a conclu Pierre Ménès via Face à Pierrot.