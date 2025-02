Mbappé : Du chantage «avec des filles», Ménès balance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté par le PSG en 2017, Kylian Mbappé a fini par quitter le club l'été dernier pour poursuivre son rêve de porter le maillot du Real Madrid. Mais lors des derniers mois passés à Paris, l'attaquant français semblait entretenir des relations difficiles avec certains dirigeants parisiens, à commencer par le président Nasser Al-Khelaïfi. Toujours en conflit avec le club de la capitale, Mbappé aurait subi de lourdes pressions de la part du PSG.

Le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé traîne en longueur. L'attaquant du Real Madrid réclame 55M€ de salaires et primes non-payés par son ancien club la saison dernière. Mais pour le moment, il n'est pas près de gagner son combat. Le club de la capitale lui aurait pourtant mené la vie très dure durant ses derniers mois à Paris. Pierre Ménès parle même de chantage.

PSG - Real Madrid : Le clan Mbappé révèle la cause de son calvaire

«Des pressions avec des filles»

Pierre Ménès a pris la parole concernant le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG. « Sur l'affaire Mbappé, ma religion est faite depuis très très longtemps. Le PSG, et évidemment Nasser, s'est très mal conduit pendant de longs mois avec Mbappé. Ce qui a eu pour conséquence de saboter la deuxième partie de saison, même la première, puisque quand t'es dans le loft à Poissy pendant que l'équipe se prépare au Japon, bah t'es évidemment totalement en retard. Tu joues sur l'énergie au début, puis t'as un trou physique, en plus après un coup il jouait, un coup il jouait pas. Le petit frère a été exclu du groupe pro alors qu'il y était tout le temps. On passe sur les pressions diverses et variées, notamment avec des filles et tout. La conduite de Nasser démontre que Mbappé est dans son bon droit de réclamer des choses, parce qu'encore une fois Mbappé a pu dire à un moment donné que le club ne serait pas lésé, mais bon, quand il dit ça au mois de septembre quand il revient dans l'équipe, et qu'à partir du mois de janvier, le club commence à lui mettre une pression insensé de dingue et en plus illégale », déclare l'ancien consultant de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.

«Ça se réglera aux prud'hommes»

La semaine dernière, la demande de Kylian Mbappé a été jugée irrecevable par la commission supérieure d'appel de la FFF. Il faudra donc régler cette affaire aux prud'hommes. « Quand tu réclames une faveur - 55M€ ça commence à être quand même joli comme faveur - à quelqu'un, la moindre des choses, c'est de le traiter correctement et de ne pas le stresser, le pressurer comme ça. Toutes les gesticulations de la LFP, de la FFF et de l'UNFP, c'est nul et non avenu, ça se réglera aux prud'hommes, parce que dans tous les cas, le PSG n'aurait pas payé. Le reste c'est du blabla », poursuit Pierre Ménès via Face à Pierrot.