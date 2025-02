«Boulet» : Mbappé ruiné, l'annonce choc !

Amadou Diawara

Après avoir signé librement et gratuitement au Real Madrid, Kylian Mbappé a investi environ 15M€ pour devenir l'actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen. Toutefois, le SMC est à la peine cette saison, se dirigeant vers une relégation en National. D'après Pierre Ménès, Kylian Mbappé s'est mis un « boulet au pied » en rachetant le club caennais.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de profiter de sa situation pour changer d'air. En effet, la star de 26 ans s'est envolée vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real.

Peu après son transfert vers le Real Madrid, Kylian Mbappé a créé la surprise en rachetant le SM Caen. Via son fonds d'investissement Coalition Capital, l'international français a racheté 80% des parts du club basé en Ligue 2, et ce, pour une somme proche de 15M€. A en croire Pierre Ménès, Kylian Mbappé n'aurait jamais dû dépenser un tel montant pour devenir le nouvel actionnaire majoritaire de Caen. D'une part, parce qu'il vient de signer au Real Madrid. D'autre part, parce que le club normand est (presque) condamné à descendre en National.

« Si la visite de Mbappé à Caen va avoir de l'effet pour la course au maintien ? C'est extraordinaire que pour beaucoup de gens, quoi que fasse Mbappé, il a tort. Après, moi, je ne comprends pas qu'il ait investi autant d'argent à Caen en arrivant au Real, alors qu'il a besoin d'être focus à 100% sur ses prestations et sur son club. Je pense qu'il s'est mis un truc en tête inutile pour lui, après il a fait le déplacement parce qu'il a senti qu'il en avait besoin. Der Zakarian est arrivé en tant qu'entraineur, et le club a énormément de retard pour vraiment espérer le maintien, mais après tu peux investir de façon intelligente en National et remonter immédiatement. Un projet, ça ne se quantifie pas sur une saison seulement. Moi je ne comprends pas qu'il se soit mis ce boulet au pied, mais à partir du moment où il l'a fait, effectivement il se déplace. Qu'est ce que tu veux qu'on lui demande de plus. C'est sur qu'en étant joueur à Madrid il aura du mal à être présent dans les tribunes à d'Ornano les week-end », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot. Pour rappel, Caen est actuellement 18ème et dernier de Ligue 2 avec seulement 16 points pris en 24 journées.