«Ça fait peur... » : La catastrophe redoutée avec le PSG

Le Paris Saint-Germain impressionne depuis le début de l’année 2025 par sa forme éclatante, semant la crainte chez ses adversaires, surtout lorsqu’ils ne sont qu’amateurs. À l'approche du quart de finale de Coupe de France face aux hommes de Luis Enrique, un joueur de Saint-Brieuc reconnaît sa crainte.

Le PSG a fait taire les critiques depuis le début de l’année. Il faut dire qu’il n'y a pas grand-chose à reprocher aux hommes de Luis Enrique, en très grande forme quelle que soit la compétition. Après avoir décroché son billet pour les barrages de la Ligue des champions grâce à ses victoires contre Manchester City (4-2) et Stuttgart (4-1), le club de la capitale n’a pas laissé la moindre chance au Stade Brestois, à l’aller (3-0) comme au retour (7-0). En Ligue 1, le PSG se balade aussi, avec 13 points d’avance au classement suite à son succès sur sa pelouse de l’OL (3-2) dimanche.

« Ça fait un petit peu peur »

Une réussite qui effraie les joueurs de Saint-Brieuc, qui seront opposés à Ousmane Dembélé et ses coéquipiers ce mercredi soir en quart de finale de Coupe de France. « Oui, franchement, ça fait un petit peu peur. On voit qu’ils sont ultra réalistes en ce moment. Quand ils tirent, ça fait quasiment but à chaque fois, et on voit qu’à 6-0, ils continuent de presser », reconnaît Leo Yobe.

« Quasiment injouable »

« Ils sont assez impressionnants en ce moment. C’est quasiment injouable, poursuit le joueur de 26 ans. Quand je vois les matchs, même en Ligue 1, les équipes se cassent les dents sur eux. C’est une des meilleures équipes européennes sur la dynamique ». Après avoir fait tomber Le Havre ou encore l’OGC Nice, le Stade Briochin est condamné à un exploit encore plus grand pour espérer atteindre le dernier carré de la Coupe de France.