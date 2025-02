Mbappé abandonné, retour chez son ex ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Carlo Ancelotti, actuel entraîneur de Kylian Mbappé au Real Madrid, serait courtisé par l'AC Milan, qui peine à se relancer malgré la récente nomination de Sergio Conceiçao sur le banc. Une offre susceptible de convaincre l’Italien pour la saison prochaine, lui qui n’a jamais caché son grand attachement pour la formation italienne ?

L’été dernier, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, l’occasion pour lui d’évoluer pour la première fois sous les ordres de Carlo Ancelotti, considéré comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire. Arrivant à la fin de son contrat avant l'arrivée de l'attaquant français et cité du côté du Brésil pour prendre la tête de la sélection, l’Italien avait finalement prolongé de deux saisons avec la Casa Blanca, ce qui n’empêche pas les rumeurs de circuler concernant son avenir.

Ancelotti courtisé par l’AC Milan

On le sait, la place d’entraîneur n’est jamais garantie au Real Madrid, même quand on s’appelle Carlo Ancelotti. Les résultats merengue détermineront la poursuite ou non de l’Italien à la tête de la Casa Blanca, une situation qu’observerait attentivement l’AC Milan, prête à lui offrir les pleins pouvoirs pour le mercato selon les informations divulguées par Eduardo Inda, directeur d’OK Diario, dans l’émission El Chiringuito.

Le Real Madrid comme dernier club ?

Après avoir limogé Paulo Fonseca, l’AC Milan songerait déjà à se séparer de Sergio Conceiçao au terme de la saison selon la presse transalpine alors que le club a pris la porte en Ligue des champions dès les barrages, éliminé par Feyenoord. Le bilan n'est guère mieux en Serie A, avec une 7e place au classement (avec un match de retard). Carlo Ancelotti est-il prêt à entamer un nouveau chapitre chez les Rossoneri après ses passages comme joueur (1987-1992) puis sur le banc (2001-2009) ? L’entraîneur de Kylian Mbappé avait affirmé en 2022 dans les colonnes d’Il Messaggero qu’il n’y songeait pas : « Cette étape à Madrid clôturera ma carrière. Après les Blancos, je vais prendre ma retraite. Le Real Madrid est le sommet du football. Il est logique de mettre le mot "fin" après cette expérience. »