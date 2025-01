Cyclisme : L’acolyte de Marion Rousse annonce une grave maladie

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien cycliste professionnel et consultant pour France Télévisions, Yoann Offredo en a dit plus sur le mal qui le ronge depuis maintenant plusieurs mois. Agé de 38 ans, il a annoncé être atteint d'une maladie auto-immune qui pourrait bien le rendre aveugle très prochainement. De cette maladie, il souhaite en faire une série.

Présent chaque été sur les antennes de France TV pour commenter le Tour de France aux côtés de Marion Rousse et d’Alexandre Pasteur, Yoann Offredo avait lâché un message bouleversant en juin dernier : « Il y a six semaines ma vie a pris un autre virage. On m’a appris que j’étais atteint d’une maladie auto-immune touchant notamment mes yeux. J’ai passé du temps dans le milieu hospitalier, découvert les traitements lourds et surtout le combat contre la maladie ». Au cours d’un entretien accordé à CyclismActu, Offredo a donné de ses nouvelles.

Les terribles confessions d'Offredo

« Je suis en train de perdre un peu la vue, mais je me soigne. Je me suis remis à faire du sport de manière quotidienne pour ma santé. Il y a des fois où tu as envie de baisser les armes. (…) Souvent, je repense à des étapes du Tour de France où j’étais dernier et je me disais : "je vais abandonner. De toute façon, ça sert à quoi ?" Avec la maladie, parfois, c’est un peu ça. Tu te dis "à quoi bon ?"» a confié l’ancien coureur. Mais il ne se laisse pas abattre et souhaite aller chercher de la force chez ceux qui ont connu des drames.

Offredo annonce son grand projet

« Je suis en train de développer un projet qui n’est plus un projet. C’est une série où je vais rencontrer des gens qui ont connu dans leur carrière un moment de « down », un moment de chute. Ce qui arrive dans la vie de tous les jours, à tout un chacun. La maladie, une séparation, parfois une maladie très grave. Comment ils se sont relevés ? Avec quels moyens ? Avec quels leviers ? J’ai rencontré Alexis Hanquinquant dans un premier temps, Kevin Rolland et Cyrille Noël. Ils m’ont tous partagé cette volonté de, quand tu es en bas, cette capacité que tu as à te relever. J’ai trouvé leur discours tellement inspirant que je me suis dit qu’il ne faudrait pas qu’ils m’inspirent que moi et qu’ils inspirent le plus grand nombre. Là, ce sera mon gros projet de 2025 » a déclaré Offredo.