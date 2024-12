Mercato - Real Madrid : La signature d’un crack est imminente !

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal approche à grands pas et il pourrait permettre au Real Madrid, décimé par les blessures, de renforcer son effectif. Cela pourrait notamment concerner la réserve madrilène puisque la presse espagnole indique que le jeune Lamini Fati serait en passe de s'engager avec les Merengue afin d'évoluer dans un premier temps avec le Castilla.

Le Real Madrid n'est pas épargné par les blessures depuis le début de la saison. Même Kylian Mbappé a été frappé par l'hécatombe qui touche le club madrilène, peu en réussite depuis le début de la saison mais de nouveau dans la course au titre après les récentes contre-performances du FC Barcelone. Et à l'approche du mercato hivernal, un nouveau joueur serait sur le point de débarquer.

Mbappé a fait une révélation étonnante sur sa prolongation au PSG. Prêt à tout pour son frère ? 🤔

➡️ https://t.co/DsoB1hr5GL pic.twitter.com/LRhMBu9gtU — le10sport (@le10sport) December 16, 2024

Fati au Real Madrid ?

D'après les informations de Relevo, Lamini Fati devrait rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. Membre de la réserve de Leganés, le défenseur de 18 ans viendrait renforcer la Castilla.

Le Real séduit lors d'un amical

Relevo précise que le Real Madrid aurait été séduit par Lamini Fati lors d'une confrontation amicale entre la réserve madrilène et celle de Leganés. Depuis, les dirigeants ne le lâchent plus et souhaitent donc se l'offrir dans les prochains jours. Il devra néanmoins patieinter avant d'effectuer ses premiers pas avec le maillot madrilène puisqu'il est blessé à la mâchoire.