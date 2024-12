Le Paris FC va lâcher 10M€ sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 1er janvier prochain, le mercato d'hiver ouvrira ses portes et permettra à plusieurs clubs de renforcer leurs effectifs y compris au Paris FC. Ce sera d'ailleurs un petit évènement pour le club de Ligue 2 qui connaitra son premier mercato depuis l'arrivée d'Antoine Arnault aux commandes. Néanmoins, les Parisiens ne devraient pas flamber et prévoient un recrutement total estimé à 10M€.

Cet hiver, un club de Ligue 2 sera particulièrement suivi lors du mercato, à savoir le Paris FC. Et pour cause, le club de la capitale va vivre son premier mercato depuis le rachat et l'arrivée d'Antoine Arnault. Deuxième de Ligue 2 avec l'ambition de monter en Ligue 1 à l'issue de la saison, le PFC cherchera donc à se renforcer à certains secteurs clés.

Un mercato à 10M€ ?

Selon les informations de RMC Sport, l'objectif ne sera toutefois pas de flamber en bouleversant un effectif qui a toutefois fait ses preuves durant la première partie de saison. Par conséquent, la Paris FC a prévu un budget de 10M€, qui pourra éventuellement être revu à la hausse en cas de belle opportunité sur le marché.

Déjà de nombreuses propositions ?

Et le média ajoute que le Paris FC reçoit déjà de nombreuses propositions d'agents et de clubs qui cherchent à placer leurs joueurs au sein du club de la capitale, conscients que les moyens seront présents. Les dirigeants du PFC devront donc trancher.