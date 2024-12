PSG : Luis Enrique annonce un buteur «de haut niveau»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gonçalo Ramos retrouve des couleurs. Buteur face au Red Bull Salzbourg mardi soir, l'attaquant portugais a enchaîné, inscrivant le troisième but de son équipe face à l'OL dimanche soir (1-3). Après le coup de sifflet final, Luis Enrique a salué le retour au premier plan du buteur, dans une période délicate pour son équipe.

Luis Enrique cherchait un véritable numéro 9 ? Il l’a peut-être trouvé. Pas besoin d’aller le débusquer à l’étranger, le coach du PSG avait la solution sous ses yeux. Sans sa blessure à la cheville, Gonçalo Ramos aurait certainement joué les premiers rôles en ce début de saison. Costume qu’il a endossé avec un peu de retard. Après avoir débloqué son compteur face à Salzbourg en Ligue des champions mardi soir, Ramos a enchaîné face à l’OL.

« Ramos apporte déjà beaucoup »

En conférence de presse, Luis Enrique s’est montré satisfait par la performance de Ramos. « Depuis qu’il est revenu de blessure, je pense que Ramos apporte déjà beaucoup à l’équipe. Aujourd’hui, il a joué peu de minutes, mais à haut niveau. Il avait joué bien davantage lors des matchs précédents. Cela se décide en fonction de ce que l’on juge être le meilleur pour l’équipe. Je le répète, ce qui est important c’est que chaque joueur exploite son temps de jeu et suscite la concurrence entre coéquipiers » a déclaré le coach du PSG.

Luis Enrique prévient les remplaçants

Le technicien espagnol espère pouvoir compter sur le maximum de joueurs, alors que les grandes échéances arrivent. « Plus on a de joueurs qui contribuent à la fête, mieux c’est selon moi. La fête, c’est qu’ils aient réellement la possibilité de jouer, qu’ils s’entraînent à 100% pour démontrer qu’ils veulent jouer. Si les remplaçants poussent, les titulaires doivent en faire de même, et c’est comme ça que l’on obtiendra la meilleure version du Paris Saint-Germain. C’est mon objectif et c’est ce que je fais depuis tant d’années déjà » a confié Luis Enrique dans des propos rapportés par Culture PSG.