PSG : «Insupportable», la dernière provocation de Luis Enrique ne passe pas

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En conférence de presse samedi, Luis Enrique a lâché une nouvelle punchline qui ne manque pas de faire réagir. En effet, l'entraîneur du PSG a assuré qu'il réalisait la meilleure saison de sa carrière. Une sortie qui ne plait pas du tout à Bixente Lizarazu. Le champion du monde 1998 estime que c'est de la provocation.

Comme à son habitude depuis qu'il a signé au PSG, Luis Enrique fait parler de lui pour sa communication. Présent en conférence de presse samedi avant le choc contre l'OL, le technicien espagnol n'a pas hésité à assurer qu'il réalisait sa meilleure saison d'entraîneur. Une annonce qui fait évidemment parler puisque le PSG n'obtient pas les meilleures résultats, mais surtout parce que Luis Enrique a remporté la Ligue des champions par le passé avec le FC Barcelone.

«C'est sans aucun doute ma meilleure saison en tant qu'entraîneur»

« En ce qui concerne cette saison, en termes de statistiques, c'est sans aucun doute ma meilleure saison en tant qu'entraîneur. Vous pouvez critiquer ce que vous voulez, dire ce que vous voulez, essayer de mentir ou d’inventer autant que vous voulez, c'est ma meilleure saison en tant qu'entraîneur en termes de nombre d'occasions créées et du peu d'occasions subies. La meilleure de ma carrière ! Et j'ai eu des saisons très réussies… », a lâché l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Des propos qui ont clairement irrité Bixente Lizarazu, très agacé par la communication de Luis Enrique qu'il juge provocatrice.

Lizarazu, très agacé par la communication de Luis Enrique

« C'est insupportable, c'est de la provocation. Il en fait en permanence. Je ne comprends pas à quoi ça sert de jouer ce jeu-là. C'est agaçant, c'est énervant. Le PSG n'a pas besoin de ça. Il aime les polémiques visiblement. Moi, ça m'agace beaucoup. Lui c'est un dogmatique du jeu de possession et d'attaques placées, alors qu'on se régale avec des actions en transition. Et apparemment il s'est énervé dans le vestiaire parce que ses joueurs ont joué beaucoup trop vite selon lui. Quand tu vas trop loin dans le dogmatisme, tu ne permets pas aux joueurs de se libérer. Et il y a des joueurs qui ne sont pas complétement libérés avec Luis Enrique », révèle le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot.