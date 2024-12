«Je le détestais» : Un joueur se lâche sur Nadal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les hommages sont nombreux dans le monde du tennis depuis la retraite de Rafael Nadal, se retirant des courts au terme de la dernière Coupe David en novembre. Mais de son côté, Nick Kyrgios ne partage pas l’avis des autres joueurs, lui qui assure avoir ressenti de la colère contre l’Espagnol.

Après Roger Federer, Rafael Nadal a lui aussi tiré sa révérence. En proie à de nombreux pépins physiques ces derniers mois, l’Espagnol a préféré mettre un terme à sa carrière au terme de la dernière Coupe Davis. L’année 2025 se fera donc sans le taureau de Manacor, ce qui risque de laisser un vide sur le circuit. Alors que de nombreux joueurs ont affiché leur admiration à l’égard de Rafael Nadal, Nick Kyrgios a réalisé une sortie dont il a le secret, ne mâchant pas ses mots.

« Moi, je me disais ‘je ne peux pas supporter ce type’ »

« Je ne pouvais pas le supporter. Je le détestais et le méprisais tellement quand je le voyais se promener, révèle-t-il dans le Nothing Major Podcast, rapporté par We Love Tennis. C’est un gars qui m’a toujours motivé. Si je jouais contre lui, je me préparais et j’essayais de jouer le meilleur tennis possible. Je n’ai pas ressenti cette colère envers Federer ou Novak lorsque j’ai joué contre eux. Tout le monde idolâtrait Nadal, ils disaient au sein des académies qu’il était un travailleur acharné, qu’il était ceci et cela. Moi, je me disais ‘je ne peux pas supporter ce type’. Je voulais montrer aux gens qu’on pouvait s’amuser, être détendu et battre des gens comme lui ».

La belle sortie de Monfils

Tous n’ont évidemment pas le même ressenti à l’égard de Rafael Nadal. Invité de la chaîne YouTube de Kevin Ferreira, Gaël Monfils s’est notamment souvenu de sa finale perdue du Masters 1000 de Monte-Carlo en 2016 avec une certaine nostalgie : « Il m’a mis 6–0 (dans le dernier set). C’est même pas il est un peu au‐dessus de toi, il te laisse trois jeux et gagne 6–3. Entraîne‐toi, bravo Gaël, tu as fait finale mais entraîne‐toi. Tu prends la défaite avec beaucoup d’expérience. En fait, tu apprends. Je suis au sommet de mon art et il m’a giflé mais c’était beau ».