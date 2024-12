Tennis : Djokovic prend une décision surprenante, cette légende annonce du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En annonçant il y a quelques semaines une nouvelle collaboration avec Andy Murray, Novak Djokovic a créé la surprise. L'Ecossais est l'un de ses plus grands rivaux, et il le connaît très bien. Ainsi, il pourra tenter de l'aider à reprendre le dessus sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner notamment, les deux joueurs qui ont dominé en 2024. D'après André Agassi, cette association va faire des merveilles.

Redescendu à la 7ème place mondiale, Novak Djokovic a tout de même montré qu'il était capable de rivaliser avec les meilleurs en remportant l'or olympique notamment. Le Djoker est capable de se sublimer pour arriver à remporter tous les grands rendez-vous, mais à 37 ans, la tâche est forcément plus difficile.

Murray, un atout évident pour Djokovic ?

Comme Andy Murray a eu une grande carrière et connaît parfaitement le circuit, il pourra sans doute réussir à faire profiter Novak Djokovic de son expérience. « Dans toute relation entraîneur‐élève, vous avez besoin de confiance et la confiance peut prendre du temps, mais il est agréable de commencer par croire en quelqu’un parce que vous savez qu’il connaît votre expérience. Il y a un atout dans leur histoire en tant que compétiteurs. Le succès d’une relation repose sur une adhésion totale. Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de confiance immédiatement, nous verrons comment les résultats vont évoluer » analyse Andre Agassi dans des propos rapportés par Tennis365.

Djokovic, un mental d'acier

Capable de relever n'importe quel défi, Novak Djokovic connaît la clé pour arriver à dominer ses jeunes adversaires. « C’est sans aucun doute Djokovic qui est le meilleur mentalement. Lorsque Novak décide de verrouiller l’adversaire ou lorsqu’il en a assez de jouer comme celui‐ci l’entend, alors il monte le niveau. Il utilisera sa vitesse défensivement, verrouillera le jeu mentalement et vous verrez comment il sait exactement quand changer d’approche. De telles nuances sont fantastiques et personne ne les a jamais mieux utilisées que lui » expliquait Andre Agassi juste après les Jeux olympiques cette année.