Tennis : Djokovic fait une annonce surprise, ça va lui coûter cher ?

Moins performant en 2024, Novak Djokovic a pris une décision surprenante en accueillant Andy Murray dans son équipe en vue de la saison 2025. Le Serbe, redescendu à la 7ème place du classement ATP, n'a pas pu ajouter de nouveau titre en Grand Chelem cette année face à la domination de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Pour Patrick Mouratoglou, cette collaboration pourrait ne pas fonctionner.

En se séparant de son coach Goran Ivanisevic, Novak Djokovic a avancé sans entraîneur attitré pendant de longs mois. Cette situation ne l'a pas empêché de remporter l'or olympique. Le dernier titre qui manquait à son palmarès. Mais pour continuer sa carrière, le Serbe devait nommer un nouvel entraineur, et il a surpris tout le monde en annonçant le nom d'Andy Murray. L'Ecossais ne serait pas le meilleur choix pour Patrick Mouratoglou.

«Je ne pense pas qu’il ait cette personnalité»

Andy Murray faisait partie des grands rivaux de Novak Djokovic avant qu'il ne prenne sa retraite l'été dernier. L'Ecossais connaît très bien le Serbe, puisqu'ils sont de la même génération, mais il n'a encore aucune expérience en tant que coach. La collaboration devra donc faire ses preuves assez rapidement. « Andy est‐il la personne idéale pour le motiver ? Je dirais oui et non. Je dirais non parce que je ne pense pas qu’il ait cette personnalité, il est très calme, mais il est très intelligent, et je pense qu’il aura des bonnes idées sur la façon de challenger Novak pour qu’il retrouve une nouvelle forme de motivation » analyse Patrick Mouratoglou dans une interview pour Tennis Majors.

« Le défi est énorme »

En 2025, Novak Djokovic tentera de faire fructifier cette nouvelle association, en mettant à mal la domination de Jannik Sinner et de Carlos Alcaraz. Mais au vu de ce qu'on a vu ces derniers temps, la marche est pour l'instant très haute. « Le défi est énorme car le niveau d’Alcaraz et de Sinner est impressionnant. Il sera peut‐être plus difficile pour Novak de battre Sinner qu’Alcaraz, car Jannik ne donne rien. Sinner a les mêmes compétences que Novak, il couvre très bien le terrain, il ne rate rien et il prend la balle plus tôt que Novak. Donc Novak devra retrouver une forme incroyable pour dominer Sinner. Je ne dis pas que c’est facile de battre Alcaraz, ça ne l’est pas », poursuit Mouratoglou.