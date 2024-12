Transferts : Le PSG signe une masterclass à 70M€ ?

Thomas Bourseau

Le comité directeur du PSG est parvenu à blinder Warren Zaïre-Emery (18 ans) en avril dernier et ce, jusqu'en 2029. Quelques mois plus tard, João Neves (20 ans) a signé au Paris Saint-Germain. De quoi prédire de beaux jours au milieu de terrain parisien qui fait déjà partie des meilleurs au monde selon Jorge Mendes.

Dès ses premiers pas sur le banc de touche du PSG et aux entraînements au Campus PSG à l'été 2023, Luis Enrique avait immédiatement décelé le talent à polir de Warren Zaïre-Emery. Dans l'esprit de l'entraîneur espagnol, ce fut assez simple : le milieu de terrain actuellement âgé de 18 ans et qui a signé une prolongation de contrat jusqu'en juin 2029 est un « diamant brut ».

João Neves rejoint le «diamant brut» de Luis Enrique au PSG

Mais ce n'est pas tout. Le conseiller football qu'est Luis Campos, et qui travaille de concert avec Luis Enrique sur le marché des transferts, a en outre offert une autre pépite au milieu de terrain au technicien espagnol : João Neves. L'international portugais de 20 ans a débarqué en août dernier du Benfica Lisbonne pour 70M€, bonus compris.

«Warren Zaïre-Emery et João Neves sont actuellement parmi les meilleurs milieux de terrain du monde»

En interview pour Tuttosport, le célèbre agent Jorge Mendes n'a pas tari d'éloges envers Warren Zaïre-Emery et João Neves. « Warren Zaïre-Emery et João Neves, bien qu'ils soient tous deux très jeunes, sont actuellement parmi les meilleurs milieux de terrain du monde et ils le prouvent au PSG ». Le Paris Saint-Germain s'est donc offert pour seulement 70M€, au vu du fait que Zaïre-Emery ait été formé au club, deux piliers de son entrejeu.