Mercato - PSG : Le texto qui relance le transfert de cette star !

Le Paris Saint-Germain finira-t-il par mettre la main sur Marcus Rashford. Aux yeux du club parisien, l'heure ne serait plus au recrutement des stars d'après le témoignage du président Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, il semblerait que le PSG soit toujours intéressé par son profil et que l'attaquant anglais soit poussé vers la sortie à Manchester United.

Marcus Rashford au PSG ? La rumeur continue d'enfler pour ce feuilleton de longue date. Déjà sous Mauricio Pochettino en 2021 dans le cadre de l'éventuelle succession de Kylian Mbappé, le nom de Rashford était déjà lié au Paris Saint-Germain. L'enfant de l'académie de Manchester United a finalement prolongé son contrat en 2023, ce qui le lie aux Red Devils jusqu'à l'été 2028.

«J'ai informé Garnacho et Rashford sur WhatsApp»

Néanmoins, Ruben Amorim ne voudrait plus de l'international anglais de 27 ans. Selon le journaliste Florian Plettenberg, la porte lui serait présentée pendant le mercato hivernal. D'ailleurs, dimanche avait lieu le derby de Manchester entre United et City à l'Etihad Stadium. Marcus Rashford n'était pas de la partie puisque le coach portugais l'a tout bonnement évincé du groupe pour cette rencontre. « J'ai informé Garnacho et Rashford sur WhatsApp. Il y a une communication après le dernier entraînement, comme toujours ».

«Je fais attention à tout. La façon dont vous mangez, la façon dont vous vous habillez pour aller au match. Tout».

Pour Sky Sports, Ruben Amorim s'est attardé sur son système de sélection des joueurs pour les rencontres de Manchester United.

« Je fais attention à tout. La façon dont vous mangez, la façon dont vous vous habillez pour aller au match. Tout. Je fais mon évaluation et je décide ensuite. Nous essayons de tout évaluer : l'entraînement, les performances, les performances en match, l'engagement avec les coéquipiers, le fait de pousser les coéquipiers vers le haut Ils vont bien. Ils se sont entraînés ce matin et j'étais là. Ils se sont très bien entraînés ! ». Le PSG a donc une aubaine dans la course à la signature de Marcus Rashford, faudrait-il que le club parisien le veuille.