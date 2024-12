Mercato, punition… Le très vilain tour préparé par Mbappé au PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le PSG pensait avoir un accord financier avec Kylian Mbappé suite à son départ au Real Madrid, le Français n’a pas la même version. Ainsi, c’est pour cela qu’il réclame actuellement 55M€ au club de la capitale pour des salaires et primes impayés. Un argent que Mbappé veut récupérer, saisissant pour cela différentes instances avec derrière la tête une terrible punition pour le PSG.

Si Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid, il n’en a toutefois pas complètement fini avec le PSG. En effet, cela fait maintenant plusieurs semaines que les deux camps s’affrontent devant différentes instances. Ça a été le cas dernièrement face à la commission de discipline de la LFP. La raison ? Mbappé réclame 55M€ au PSG, ce qui équivaudrait à des salaires et primes impayés par le club de la capitale, qui pensait pourtant avoir un accord avec son ex-joueur pour s’y retrouver financièrement suite à son départ libre au Real Madrid. La guerre est ainsi en cours entre Kylian Mbappé et le PSG.

« Mbappé voulait tenter de sanctionner et punir le PSG »

Avant de s’en remettre à la commission de discipline de la LFP, Kylian Mbappé avait déjà saisi la commission juridique de la LFP, puis la commission paritaire de la LFP. L’objectif était donc d’avoir gain de cause face au PSG pour récupérer les 55M€, mais pas seulement visiblement. En effet, sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a fait une incroyable révélation sur les intentions de Mbappé, lâchant : « Kylian Mbappé aurait pu simplement porter l’affaire devant les prudhommes. Il ne l’a pas fait parce que, sachez, apparemment, il sait qu’il aurait peu de chances de gagner. Et il voulait tenter de sanctionner et punir le PSG. Pas seulement récupérer son argent, mais aussi obtenir une interdiction de transfert et une sanction contre le PSG ».

« Il ne voulait pas seulement son argent »

« C’est ce qu’il espérait. C’est pour ça qu’il est allé devant les différentes instances. Le PSG n’a pas été puni, mais c’est ce qu’il voulait. Il ne voulait pas seulement son argent, mais il voulait aussi que le PSG soit puni derrière », a poursuivi Cyril Hanouna.