Mbappé : «Ressembler à Cristiano Ronaldo», le conseil du Real Madrid

A 25 ans, Kylian Mbappé a enfin réalisé son rêve. Le voilà désormais au Real Madrid. Mais jusqu’à présent, cela n’a pas été si simple pour l’ancien joueur du PSG. En effet, Mbappé a rencontré de grandes difficultés pour trouver sa place et ce n’est toujours pas ça. Mais le Français peut compter sur les conseils du Real Madrid pour donner le meilleur de lui.

Après de longues années d’attente et plusieurs échecs, Florentino Pérez a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé. L’international français s’est ainsi engagé avec le Real Madrid, qui en attend toutefois beaucoup plus. En effet, les performances de Mbappé en ont déçu plus d’un jusqu’à présent.

« Le Real Madrid lui a dit de ressembler davantage à Cristiano Ronaldo »

En privé, le Real Madrid ne manque pas de conseiller Kylian Mbappé afin d’avoir la meilleure version de l’international français. En ce sens, sur le plateau d’El Chiringuito, Eduardo Inda a révélé : « Mbappé a eu du mal à s’habituer au Real Madrid, mais maintenant, c’est une autre personne. Il est arrivé avec discrétion et humilité. Le Real Madrid lui a dit de ressembler davantage à Cristiano Ronaldo ».

« Faire ressortir son instinct de tueur »

« Mbappé est une bonne personne, un bon garçon. Il a été bien accueilli, mais au Real Madrid, on lui a dit de faire ressortir son instinct de tueur », a poursuivi le journaliste espagnol.