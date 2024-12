Kylian Mbappé : La nouvelle annonce sur sa dépression !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a près d’une semaine, Kylian Mbappé s’est confié à Clique. Ça n’a toutefois pas été la seule sortie médiatique du joueur du Real Madrid. Elu « joueur français de l’année », Mbappé s’est également confié à France Football. L’occasion pour les journalistes du mensuel de vérifier si le capitaine de l’équipe de France était bel et bien au fond du trou ou non.

A bientôt 26 ans, Kylian Mbappé traverse actuellement la période la plus compliquée de sa carrière. Que ce soit sportivement, avec des performances en deçà de ses standards, ou en dehors des terrains, en raison de différentes polémiques comme celle concernant les accusations de viol en Suède, le joueur du Real Madrid semble au fond du trou. Une situation critique qui fait même dire à certains que Mbappé est en pleine dépression. Mais voilà qu’après l’avoir rencontré, France Football n’a pas la même version.

Mbappé en pleine dépression ? La réponse de France Football

Ayant eu la chance d’échanger avec Kylian Mbappé pour lui remettre le titre de « joueur français de l’année », France Football a dévoilé les coulisses de cette entrevue. On peut alors lire notamment concernant une possible dépression de l’attaquant du Real Madrid : « Et puisque la principale question à notre retour d'Espagne était « alors, il est au fond du trou Mbappé ? », la réponse est non, de ce qu'on a pu en voir. (…) Souriant, affable, détendu, il n'a pas donné l'impression lors de notre rendez-vous d'être un homme en proie à la déprime ou rongé par le doute ».

« Ça a pu être dur, mais comme tout le monde au travail »

D’ailleurs, à l’occasion de son interview accordée à Clique dimanche dernier, Kylian Mbappé avait clairement répondu aux rumeurs de dépression. « La dépression ? Non, c'est un sujet tabou dans le foot qu'il ne faut pas minimiser. Des gens souffrent de ça. Il y a eu de la fatigue. Ça a pu être dur, mais comme tout le monde au travail », confiait le Français sur ce sujet XXL.