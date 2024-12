Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid dévoile «le meilleur joueur du monde»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis cette saison, Kylian Mbappé et Vinicius Jr évoluent ensemble au Real Madrid. Coéquipiers, le Français et le Brésilien sont également rivaux quand il s'agit d'évoquer les distinctions personnelles. A commencer par le statut de meilleur joueur. Mais voilà qu'au sein de la Casa Blanca, il n'y aurait pas débat entre Mbappé et Vinicius Jr à ce sujet.

A 25 ans, Kylian Mbappé traverse actuellement la période la plus compliquée de sa vie. Pour le numéro 9 du Real Madrid, il va vite falloir inverser la tendance afin de se réaffirmer comme l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Aujourd'hui, ce n'est donc pas le cas et son grand rival se trouve d'ailleurs au Real Madrid, en la personne de Vinicius Jr.

« Il garde une humilité assez rare »

A 24 ans, Vinicius Jr a impressionné tout le monde la saison dernière. De quoi faire du Brésilien le grand favori du Ballon d'Or en 2024. S'il ne l'a finalement pas remporté, il reste bel et bien le meilleur joueur du monde aux yeux du Real Madrid et de Carlo Ancelotti. En effet, en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur merengue a confié : « On parle beaucoup de Vinicius Jr. Pour nous, il reste le meilleur joueur du monde. Mais il garde une humilité qui est assez rare pour un joueur de ce niveau ».

Mbappé et Vinicius Jr à la lutte pour le Ballon d'Or

Considéré comme le meilleur joueur du monde, Vinicius Jr n'a toutefois pas remporté le Ballon d'Or, qui est revenu à Rodri (Manchester City). Le joueur du Real Madrid n'a toutefois pas dit son dernier mot pour ce trophée... tout comme Kylian Mbappé. En effet, dans sa récente interview pour Clique, le Français confiait concernant le Ballon d'Or : « Les trophées individuels, c’était un rêve quand j’étais petit, mais maintenant c’est un objectif. Le Ballon d’Or ça me frustre ? Je sais ce qu’il faut faire pour le gagner. Une fois que je ferai tout ce qu’il faut pour le gagner, je le gagnerai ». A suivre...