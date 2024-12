Mercato : Mbappé reçoit une proposition liée au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG entre 2022 et 2024, Hugo Ekitiké était assez proche de Kylian Mbappé dans le vestiaire parisien. Et l’attaquant français, qui s’est parfaitement relancé du côté de l’Eintracht Francfort, propose d’ailleurs à Mbappé de le retrouver un jour dans un autre club afin de recomposer le duo.

Même son passage d’un an et demi au PSG n’a pas été concluant, loin de là, Hugo Ekitike ne semble regretter en rien cette expérience. L’attaquant de l’Eintracht Francfort l’a clairement indiqué dans un entretien accordé à Eurosport cette semaine, et Ekitiké a d’ailleurs profité de l’occasion pour lancer une invitation à un ancien pote du PSG : Kylian Mbappé.

« J’espère pouvoir rejouer avec lui »

« Il est parti de Paris, je suis parti de Paris. Je pense qu'actuellement, il a ses propres choses à fixer dans son club. Kylian a toujours été un modèle, un exemple pour moi. Je le regarde de loin et j'espère qu'un de ces quatre, on pourra être sur le terrain ensemble pour rejouer avec lui », lâche Ekitiké.

« Chacun fait sa vie »

L’ancien attaquant du PSG évoque la nouvelle vie de Mbappé avec le Real Madrid : « Je regarde toujours ce qu'il fait, mais on n'est plus en contact comme avant. Chacun fait sa carrière, sa vie ». Quoiqu’il en soit, la proposition a été formulée pour Mbappé…