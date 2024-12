L'OM enflamme le mercato, ce joueur promet du lourd

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a frappé un grand coup. En effet, Pablo Longoria a offert une dizaine de joueurs à Roberto De Zerbi, et ce, pour qu'il puisse remplir ses objectifs de la saison. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Valentin Rongier a annoncé que l'OM allait bientôt monter en puissance.

Recruté en tant que coach intérimaire au mois de février, Jean-Louis Gasset a claqué la porte de l'OM le 30 juin, soit le jour où son contrat s'est terminé. Pour pallier le départ de l'entraineur de 71 ans, Pablo Longoria a décidé de miser sur Roberto De Zerbi.

L'OM a recruté une dizaine de joueurs l'été dernier

Lors du dernier mercato estival, Pablo Longoria a régalé Roberto De Zerbi. En effet, le président de l'OM a recruté une dizaine de joueurs, et notamment Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg. De surcroit, le club phocéen a accueilli Adrien Rabiot le 17 septembre, alors que le marché avait fermé ses portes. En fin de contrat le 30 juin avec la Juventus, l'international français s'est engagé librement et gratuitement en faveur de l'OM.

«Ça sera encore mieux»

Alors que l'OM a mis le feu au mercato l'été dernier, Valentin Rongier a affirmé que son équipe allait réaliser de grandes choses dans un avenir proche. « On a un groupe avec beaucoup de qualités. On a changé une grande partie de l'effectif, donc il faut créer des liens et je pense que quand on se connaitra encore mieux sur et en dehors du terrain, ça sera encore mieux », a assuré le milieu de terrain de Roberto De Zerbi.