Mercato : Le PSG relance une vieille piste en attaque !

Ce n’est pas un secret, le PSG pourrait se montrer offensif au cours du prochain mercato hivernal. Si le club parisien pourrait connaître un départ de Randal Kolo Muani, Paris aurait réactivé une vieille piste dans ce secteur de jeu. En effet, les Rouge et Bleu seraient toujours intéressés par Dusan Vlahovic (Juventus). Explication.

Le mercato hivernal risque d’être animé pour certains clubs comme le PSG. Au cours des dernières semaines, plusieurs médias ont ainsi révélé que Luis Enrique n’était pas forcément satisfait de son effectif. D’après nos informations exclusives, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani ont des chances de quitter Paris en janvier.

Départ en janvier pour Kolo Muani ?

Et comme précisé dernièrement par le Parisien, pour que le PSG se montre offensif d’ici quelques semaines et l’ouverture du mercato donc, il faudra des départs. Alors qu’en attaque, Kolo Muani ne fait plus du tout partie des plans de Luis Enrique, un nouveau buteur peut-il venir concurrencer Gonçalo Ramos dans la capitale ? Possible.

Le PSG surveille toujours Dusan Vlahovic

Quoi qu’il en soit, le PSG explore ses options. Durant l’été 2023, avant de recruter Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG était proche de Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe de 25 ans évolue toujours du côté de la Juventus, et selon CaughtOffside, plusieurs clubs dont Arsenal et Paris surveillent toujours sa situation de près. Affaire à suivre...