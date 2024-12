Signature inédite, il balance un scoop indirect sur l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre de tout contrat depuis la rupture de son bail avec la Juventus, Paul Pogba n'a pas encore trouvé son nouveau club. Et alors que son nom revient avec insistance du côté de l'OM, Jérôme Rothen assure que le club marseillais pourrait lui proposer un contrat différent de ce qui se fait habituellement dans le football.

Autorisé à rejouer à partir du mois de mars, Paul Pogba n'a toutefois pas encore choisi son nouveau club puisqu'il a mis fin à son bail avec la Juventus. Désormais libre, le champion du monde 2018 a notamment été cité du côté de l'OM. Une piste sérieuse à en croire Jérôme Rothen qui explique même que le club phocéen a une stratégie pour le recruter.

McCourt pourrait frapper fort ! Un coup à la Mbappé à l’OM avant la prochaine Coupe du monde ? 🔍

Rothen lâche une info sur Pogba

« C’est une info que je vous donne. Marseille, si jamais ça peut se faire avec Pogba, c’est parce qu’il y a un contrat à part. C’est à dire un contrat au nombre de matchs etc... », révèle l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. Il en rajoute d'ailleurs une couche pour donner son avis au sujet d'un éventuel retour de Paul Pogba en France, et notamment à l'OM.

«Un contrat au nombre de matchs» pour Pogba ?

« Il y a eu des très grands joueurs qui sont revenus en Ligue 1 comme Evra. Mais c’est compliqué parce que tu reviens dans une situation pas top. Dans le cas de Paul, il n’a pas joué depuis deux ans. S’il revient à son meilleur niveau, ce serait un avantage pour l’OM. Mais ce n’est pas sûr. En plus, en France, on ne te rate pas. Tout va être épié, on va tout savoir sur Pogba. Il ne faut pas oublier ce paramètre. J’ai envie de voir le football français bien meilleur. Si on a la chance de faire revenir Pogba, il faut foncer. L’OM, l’AS Monaco et même le PSG ont des ressources peuvent assumer d’avoir des grosses primes », ajoute Jérôme Rothen.