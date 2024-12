OM : «C'est maladif», le vestiaire lâche une punchline sur De Zerbi !

Thomas Bourseau

L'Olympique de Marseille fait face à deux défis à relever avant les fêtes de fin d'année : un match couperet en Ligue 1 pour recoller au PSG au haut du classement face au LOSC ce samedi ainsi que sa première sortie en Coupe de France le 22 décembre. Roberto De Zerbi sera sur le qui vive, comme à son habitude. Valentin Rongier a vidé son sac sur la passion débordante de l'Italien pour le football.

Roberto De Zerbi a mis un terme à près d'une aventure de deux saisons à Brighton au printemps dernier. Rapidement, l'entraîneur italien a été démarché par le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Medhi Benatia afin de prendre place sur le banc de touche de l'OM. De Zerbi est la figure de proue du nouveau sportif de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, le président Longoria a misé gros sur l'ancien entraîneur de Sassuolo en lu offrant un contrat de trois saisons.

L'OM se restructure : saignée en vue avec les départs de Otero et Daniélou. Qui d'autre suivra ? 🔄

➡️ https://t.co/WhTO1AlfaV pic.twitter.com/e2apV457Fr — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

«Je pense même que quand il dort, il pense à ses compos !»

Il n'aura pas fallu longtemps à Roberto De Zerbi pour prendre ses marques depuis son arrivée le 29 juin dernier. Son vestiaire s'est montré unanime concernant son apport et sa management. D'ailleurs, beaucoup ont été convaincus par une signature à l'OM, à l'instar de Mason Greenwood et Elye Wahi notamment, après des discussions avec De Zerbi. Cadre du vestiaire de l'OM depuis plusieurs saisons désormais, Valentin Rongier (30 ans) s'est exprimé sur Roberto De Zerbi en choisissant de le qualifier de passionné. « Si je dois dire un mot concernant le coach, c'est passion ! Ca en est presque maladif. Il ne pense qu'à ça, je pense même que quand il dort, il pense à ses compos ! ».

«Si le coach voit du relâchement, il fera ce qu'il faut pour nous remettre dedans !»

Il reste deux matchs à l'OM avant la trêve hivernale, le choc contre le LOSC ce samedi ainsi que le 32ème de finale de Coupe de France le 22 décembre prochain face à l'ASSE. Il n'y aura pas de déconcentration dans les rangs de l'Olympique de Marseille comme Valentin Rongier l'a confié en conférence de presse dans des propos rapportés par Le Phocéen.

« On est très concernés, on sait l'importance des deux matchs à venir, on ne négligera rien et si le coach voit du relâchement, il fera ce qu'il faut pour nous remettre dedans ! ». Roberto De Zerbi aura son vestiaire à l'oeil.