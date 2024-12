OM : «On t’attendait !», un buteur se fait désirer à Marseille

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Régulièrement, Neal Maupay joue et s’exprime en direct sur la plateforme de streaming Twitch, où il avait notamment évoqué la rumeur envoyant Paul Pogba à l’OM, ou la meilleure ambiance de sa carrière. Un rendez-vous devenu presque une habitude, à tel point que ses coéquipiers s’étonnent lorsqu’il n’est pas en live.

À l’image de l’entraîneur du PSG Luis Enrique lorsqu’il était encore le sélectionneur de l'Espagne, Neal Maupay est lui aussi souvent présent sur la plateforme de streaming Twitch. L’attaquant de l’OM y joue aux jeux vidéos et répond aux questions des personnes présentes sur son stream. « Les gars je peux rien vous dire, et même si je le savais je ne vous le dirais pas », avait répondu Neal Maupay à propos de la rumeur envoyant Paul Pogba à Marseille.

« J’aime discuter avec les gens et jouer en même temps »

« J’aime bien jouer aux jeux vidéo, avec mes potes, et Twitch est une plateforme que je regarde beaucoup pendant mon temps libre. A l’époque du Covid, quand nous étions malheureusement enfermés, je me retrouvais là-dessus. J’aimerais faire plus encore, mais cela prend du temps, entre les matchs, les entraînements, la récupération. J’aime discuter avec les gens et jouer en même temps, on me pose des questions, c’est bon enfant, ça me plaît », a expliqué Neal Maupay, dans un entretien accordé à L’Équipe.

« Deux ou trois coéquipiers m’ont dit : “Et alors, hier soir, on t’attendait !” Véridique »

Le voir en train de streamer est devenu une habitude même pour ses coéquipiers, surpris lorsqu’il ne l’a pas fait lundi dernier au lendemain de la victoire de l’OM sur la pelouse de l’ASSE (0-2) : « Pour l'anecdote, je voulais jouer et streamer un peu lundi soir, mais j’étais fatigué, on était rentrés tard de Saint-Etienne. Et le lendemain, à l’entraînement, deux ou trois coéquipiers m’ont dit : “Et alors, hier soir, on t’attendait !” Véridique. »