Mercato - OM : Le transfert d’un champion du monde est validé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ayant fait le choix de changer de gardien et de se séparer de Pau Lopez, l’OM s’est attaché les services de Geronimo Rulli l’été dernier, recruté en provenance de l’Ajax Amsterdam. Un gardien que Nicolas Dehon considère déjà parmi les meilleurs de Ligue 1 et chez qui il a vu des progrès depuis son passage à Montpellier il y a cinq ans.

« Ce sont les meilleurs du championnat. » Après de La Provence, Nicolas Dehon a donné le nom des deux meilleurs gardiens de Ligue 1, qui selon lui sont Lucas Chevalier et Geronimo Rulli. Ce dernier a déjà évolué en France, à Montpellier entre 2019 et 2020, avant de débarquer à Marseille l'été dernier, et l’ancien entraîneur des gardiens de l’OM (2010-2012) estime qu’il a beaucoup progressé depuis.

Renato Civelli se remémore son arrivée à l'OM : une déclaration choc qui dévoile des tensions inattendues ! ⚽️

➡️ https://t.co/5HZ8J3XTIr pic.twitter.com/iqsAVH4TuG — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

Dehon juge les progrès de Rulli

« Oui, notamment dans les fautes de mains. Je l’avais supervisé avec Montpellier et, de temps en temps, il pouvait commettre des erreurs techniques. Aujourd’hui, je ne les vois plus », a déclaré Nicolas Dehon à propos du champion du monde 2022 avec l’Argentine.

« Ce qui fait sa force c’est d’être connecté à son bloc-équipe grâce à son positionnement »

« Ce qui fait sa force, au-delà de se resituer dans le but, c’est d’être connecté à son bloc-équipe grâce à son positionnement. L’OM ne joue pas avec un bloc bas, mais il empêche quand même les défenseurs de reculer. D’ailleurs, il n’y a jamais de ballons où les mecs se demandent qui doit y aller. Lui, il sort et s’impose », a ajouté Nicolas Dehon.