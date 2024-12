Mercato - OM : «Le meilleur de Ligue 1» est transféré, la grande révélation !

Thomas Bourseau

Geronimo Rulli fait l’unanimité à l’OM. Et ce n’est pas Neal Maupay qui dira le contraire. Du point de vue de l’attaquant français de 28 ans, le portier argentin est tout simplement le meilleur gardien de Ligue 1. Et l’Olympique de Marseille peut remercier Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi.

L’Olympique de Marseille a pris la décision de recruter deux nouveaux gardiens à la dernière intersaison. Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange ont déposé leurs valises dans la cité phocéenne en provenance de l’Ajax Amsterdam et des Go Ahead Eagles respectivement. Rulli, passé par le MHSC en Ligue 1 pendant la saison 2019/2020, s’est directement mis en valeur avec un penalty arrêté dès la première journée de championnat à Brest (5-1).

«Rulli, c’est le meilleur gardien de Ligue 1»

Neal Maupay côtoie Geronimo Rulli depuis plus de trois mois à l’OM. En live sur Twitch, l’attaquant français arrivé d’Everton n’a clairement pas mâché en comparaison avec Jordan Pickford, le gardien des Toffees. « Rulli ou Pickford ? Il n’y a pas photo, Geronimo c’est un crack. Je vous l’ai dit la semaine dernière, les gars ! Rulli, c’est le meilleur gardien de Ligue 1. Il est trop fort. ». Geronimo Rulli a signé à l’OM après un coup de fil avec Roberto De Zerbi comme révélé par RMC Sport.

«La première personne que j’ai appelé a été Léo»

Pendant ladite interview, Geronimo Rulli a avoué avoir discuté avec son compatriote argentin dans la foulée de sa décision de venir à l’OM. Leonardo Balerdi lui a dressé un portrait élogieux de l’Olympique de Marseille.

« Le rôle de Balerdi dans mon adaptation ? Quand la possibilité de signer à Marseille a surgi, la première personne que j’ai appelé a été Léo. Il m’a vraiment motivé à venir. Ici, c’est un grand capitaine, un leader, il connaît la vie à Marseille, il est là depuis longtemps et il a vécu des bons comme des mauvais moments. Donc, pour moi, c’était une référence importante pour comprendre l’OM. Cela m’a aidé. Au jour le jour, on parle espagnol, mais aussi italien, anglais, français, évidemment. On est tous mélangés, et il n’y a pas différents groupes au sein même du vestiaire, comme parfois c’est le cas dans certaines équipes ».