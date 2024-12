Il annonce le meilleur de Ligue 1 à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Ajax Amsterdam, Geronimo Rulli n’a pas tardé à faire oublier Pau Lopez. L’international argentin est déjà considéré comme un des meilleurs gardiens du championnat de France, un avis que partage Nicolas Dehon, même si l’ancien entraîneur des gardiens de l’OM cite également Lucas Chevalier.

Pau Lopez prêté avec option d’achat à Gérone, c’est Geronimo Rulli qui est venu le remplacer dans les cages de l’OM. Un transfert estimé à 4M€ pour l’international argentin (6 sélections), arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam et dont les performances ont rapidement mis tout le monde d’accord à Marseille.

Rulli et Chevalier « les meilleurs du championnat »

Pour Nicolas Dehon, Geronimo Rulli est déjà parmi les meilleurs gardiens de Ligue 1, en compagnie de son protégé au LOSC, Lucas Chevalier. « Oui, ce sont les meilleurs du championnat », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à La Provence.

« Ils n’alternent pas entre des hauts et des bas »

« Quel est le plus important pour un gardien ? La régularité. Ils maintiennent un niveau moyen très élevé, ils n’alternent pas entre des hauts et des bas. Et ils n’ont pas dix arrêts à faire par match, mais un ou deux, et ils doivent répondre présents », a ajouté l’ancien entraîneur des gardiens de l’OM (2010-2012).