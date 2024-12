Transfert à 40M€ en Ligue 1, le gros coup du PSG prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia était la grande priorité du mercato du PSG qui cherchait à recruter un nouveau renfort offensif pour remplacer Kylian Mbappé. Naples s'est toutefois montré intransigeant, refusant de céder son ailier. Cependant, un transfert l'été prochain reste d'actualité. Et le successeur de l'international géorgien pourrait d'ailleurs se trouver en Ligue 1.

Depuis le début de la saison, le LOSC impressionne que ce soit en Ligue 1 ainsi qu'en Ligue des champions. Et c'est notamment grâce à Edon Zhegrova. L'ailier flambe et s'impose comme un joueur clé pour Bruno Genesio. Et bien évidemment, ses prestations ne passe pas inaperçue. Selon Serxhio Mezi, intermédiaire pour l'Italie pour le joueur Lillois, Edon Zhegrova est notamment suivi par Naples.

Zhegrova dans le viseur de Naples ?

« Il y a eu un intérêt de Naples pour Zhegrova. Naples le veut. Il l'a également recherché lors de la dernière séance de marché. Le seul problème qui pourrait se poser est le prix très élevé, au moins 40M€. Il y a eu des contacts avec Manna (directeur sportif de Naples, NDLR). Zhegrova a deux options : soit aller à Barcelone, soit aller à Naples. Telles sont, à ce jour, ses perspectives d'avenir. Ensuite, il faudra aussi voir la volonté du joueur s'il devait y avoir des offres. Naples lui donne pour le moment la garantie de le laisser jouer, mais pas Barcelone. Et c’est un autre élément à prendre en considération et que nous évaluions en vue du mercato de janvier. Nous devons également comprendre Lille et quel chemin ils prendront en Ligue des champions », révèle-t-il pour l'émission Napoli on Telecapri.

Un transfert qui pourrait libérer Kvaratskhelia

Une information qui va forcément faire réagir du côté du PSG. Et pour cause, si jamais Naples venait à recruter Edon Zhegrova, cela serait un signal fort concernant l'avenir de Khvicha Kvaratskhelia. Et pour cause, l'ailier du LOSC a tout du successeur de l'international géorgien, toujours dans le viseur du club parisien.