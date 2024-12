Mercato : L’OM lui annonce le «nouveau Zidane» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs années que l'OM est pointé du doigt pour la faiblesse de son centre de formation. Le club phocéen n'a pas réussi à faire émerger tant de cracks que cela. Il y en a tout de même eu, notamment avec Samir Nasri. A l'époque, l'OM misait énormément sur son milieu offensif, au point même de l'annoncer comme le nouveau Zinedine Zidane.

Véritable minot marseillais, Samir Nasri est un pur produit du centre de formation de l'OM. Un phénomène que le club phocéen n'avait pas hésité à lancer dans le grand bain très tôt. C'est en 2004 que Nasri dispute son premier match en Ligue 1 avec l'OM, étant alors âgé de seulement 17 ans. Il faut dire sur la Canebière, on misait énormément sur lui...

« On va te mettre dans la chambre avec le nouveau Zidane »

Aujourd'hui conseiller sportif de l'OM, Mehdi Benatia avait côtoyé Samir Nasri au sein du centre de formation du club phocéen. Au moment de signer, on avait d'ailleurs clairement prévenu le Marocain. En effet, pour 1899 L'Hebdo, Benatia raconte : « Anigo ? Il m'a fait faire un essai d'une semaine, dont un match amical à Consolat. Je jouais avec Flamini au milieu. Au bout de trois jours, il m'a dit de prévenir ma famille et de leur dire que j'étais pris. Au départ, on avait un bon rapport. A la Bastide, il a dit devant ma mère : « On va te mettre dans la chambre avec le nouveau Zidane (Nasri) » ».

« Le courant est tout de suite passé »

Au centre de formation de l'OM, Mehdi Benatia était donc dans la même chambre que Samir Nasri. Le Marocain se rappelle ainsi : « Au centre, on mettait nos matelas par terre avec Samir et on jouait à Football Manager jusqu'à 5h du matin. Parfois, on faisait semblant d'être malades pour éviter les contrôles. A cette époque, on a découvert aussi les premières sorties nocturnes. Il avait déjà commencé à jouer avec les pros, on avait 17 ans. Il me disait de l'attendre et je sortais par les fenêtres de la Bastide pour le rejoindre. C'était un nouveau monde pour nous, le Millenium, tout ça… ».

Samir Nasri est lui aussi revenu sur ses moments avec Mehdi Benatia. L'ancien crack de l'OM confie : « Il a fait un essai à Marseille, je n'étais pas là. Il a signé et intégré le centre de formation. On m'a demandé de le prendre en chambre avec moi à la Bastide. Ils lui ont dit qu'il allait être avec quelqu'un sur lequel ils fondaient beaucoup d'espoirs pour qu'il apprenne. Il sortait de Guingamp à l'époque. La première fois que je l'ai vu, c'était sur le terrain d'entraînement où il y avait la fresque. Le courant est tout de suite passé. On avait des amis en commun ».