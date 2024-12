Mercato - OM : Benatia ne veut «pas faire cette connerie» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques semaines avant l'ouverture du mercato hivernal. Bien évidemment, on se demande ce que va faire l'OM durant ce mois de janvier. Une nouvelle fois, ça risque de bouger au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi. Mais voilà que Mehdi Benatia n'a pas voulu trop en dire sur les plans de l'OM.

Après avoir recruté 12 nouveaux joueurs cet été, l'OM devrait encore apporter des retouches à son effectif à l'occasion du mercato hivernal. Le secteur défensif pourrait notamment être l'un des gros chantiers pour Roberto De Zerbi. Qu'en sera-t-il alors du mercato de l'OM ? La question a été posée à Mehdi Benatia.

« Une balance à faire »

Pour 1899 L'Hebdo, le conseiller sportif de l'OM a alors annoncé : « Ce qu’on prépare pour le mercato d’hiver ? Ça dépend. Si tu regardes le match de Montpellier ou la victoire à Nantes, tu te dis qu’il ne manque pas grand-chose. Si tu regardes les défaites contre Paris et Auxerre, tu as l’impression qu’il faut six défenseurs centraux, quatre latéraux, quatre milieux, trois ailiers, trois attaquants… Il y a une balance à faire. Déjà il faut récupérer nos joueurs à 100% de leurs capacités mentales ».

« Irrespectueux d’en parler maintenant »

« Avant de parler du mercato, il faut donc récupérer ces joueurs. Après, on avisera sur les postes où on peut se renforcer à moindre coût car on n’a pas un budget illimité. Mais même si j’ai une idée très claire sur nos besoins, partagée avec Pablo et le coach, ce serait irrespectueux d’en parler maintenant car il reste des matchs importants. Et vous vous doutez bien que je ne vais pas faire cette connerie », a poursuivi Benatia, qui n'a donc pas voulu trop en dire.