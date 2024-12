«Budget illimité» au mercato ? L’OM annonce la couleur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un mercato estival XXL bouclé avec pas moins de 12 recrues, l'OM pourrait à nouveau être actif durant le mois de janvier. En effet, Roberto De Zerbi aimerait avoir du sang neuf pour la seconde partie de saison. Mehdi Benatia a alors donné quelques précisions sur ce à quoi pourrait ressembler le mercato hivernal de l'OM.

Plus que quelques semaines avant l'ouverture du mercato hivernal. Et encore une fois, l'OM compterait se montrer actif. En effet, Roberto De Zerbi aimerait notamment accueillir plusieurs renforts en défense et on parle également de recruter au milieu de terrain. Mais quels seront les moyens de l'OM durant le mois de janvier ?

« On n'a pas un budget illimité »

Pour 1899 L'Hebdo, Mehdi Benatia s'est confié sur le mercato hivernal à venir. Le conseiller sportif de l'OM a alors tenu à faire savoir : « On avisera sur les postes où on peut se renforcer à moindre coût car on n’a pas un budget illimité ».

Quel mercato pour l'OM ?

Mehdi Benatia a également expliqué sur ce mercato de l'OM : « Ce qu’on prépare pour le mercato d’hiver ? Ça dépend. Si tu regardes le match de Montpellier ou la victoire à Nantes, tu te dis qu’il ne manque pas grand-chose. Si tu regardes les défaites contre Paris et Auxerre, tu as l’impression qu’il faut six défenseurs centraux, quatre latéraux, quatre milieux, trois ailiers, trois attaquants ».