Mercato : Le PSG prépare une signature surprise !

Lancé dans de nombreuse discussions pour prolonger certains cadres de son effectif, le PSG prépare une petite surprise puisque des négociations pourraient prochainement démarrer avec Bradley Barcola. Rien d'urgent puisque son contrat court jusqu'en 2028, mais une revalorisation salariale, due à son nouveau statut, n'est pas à exclure.

Avant l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG a lancé plusieurs discussions en coulisses avec ses cadres pour boucler certaines prolongations de contrat, et s'éviter des casse-têtes en arrivant proche de l'échéance du bail d'un joueur important. Et pourtant, le PSG prépare une signature moins attendue.

Des discussions à venir pour Barcola ?

En effet, selon les informations du Parisien, le PSG pourrait prochainement entamer des discussions avec Bradley Barcola. Et pour cause, bien qu'il n'y ait aucune urgence puisque le contrat de l'ancien joueur de l'OL court jusqu'en 2028, le jeune ailier a changé de statut. Arrivé en tant que jeune espoir, Barcola est devenu international français. Un nouveau statut qui pourrait donc s'accompagner d'une prolongation et d'une revalorisation salariale.

Trois prolongations déjà actées ?

En attendant, le PSG avait d'autres cas plus importants à gérer à l'image des prolongations d'Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes qui avaient des contrats avec une échéance plus proche. Mais d'après Le Parisien, les trois joueurs sont tombés d'accord avec le club de la capitale, et l'officialisation pourrait même tomber dimanche.