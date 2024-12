Mercato : Le PSG laisse filer un phénomène, «c’était un crève-cœur»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé au LOSC l’été dernier, où il entraîne désormais Lucas Chevalier, Nicolas Dehon a également été entraîneur des gardiens de l’OM, où il avait une « relation à part » avec Steve Mandanda, et du PSG. A Paris, il a notamment travaillé avec Mike Maignan, parti à l’été 2015, ce qui a été un « crève-cœur » pour lui.

Passé par Le Havre, le PSG, l’OM, l’OGC Nice et maintenant le LOSC, qu’il a rejoint l’été dernier, Nicolas Dehon a eu plusieurs portiers de renoms sous ses ordres. Pendant deux ans, entre 2010 et 2012, il a été l’entraîneur des gardiens de Marseille et donc de Steve Mandanda.

« J’ai eu une relation à part avec Steve »

« Quels gardiens je sors du lot ? Mandanda, forcément. J’ai eu une relation à part avec Steve, vous le savez. Je le connaissais du Havre et même s’il était international, je lui parlais franchement. Certains à l’OM me faisaient remarquer que j’étais très direct avec lui », a confié Nicolas Dehon, dans un entretien accordé à La Provence.

« Laisser partir Maignan, c’était un crève-cœur »

Autre gardien qui l’a marqué lors de ses années au PSG, Mike Maignan, parti au LOSC à l’été 2015 : « Maignan, je l’ai connu jeune au PSG et le laisser partir, c’était un crève-cœur. C’est facile à dire, mais on savait qu’il irait très haut. Chevalier et Areola aussi, même s’ils n’ont pas les mêmes personnalités. »