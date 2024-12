Mercato : Le PSG obligé de boucler deux transferts cet hiver ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

S'il souhaite pouvoir attirer de nouvelles recrues et se permettre une ou deux folies au cours du mercato de janvier, le PSG devra impérativement se séparer de deux éléments indésirables : Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Un journaliste de RMC Sport fait le point sur la stratégie du mercato, et cette condition semble avoir été fixée en interne par la direction du PSG.

Le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier, et le PSG semble avoir quelques conditions à respecter s'il souhaite attirer de nouvelles recrues durant cette période : « La tendance est à ce que le PSG ne recrute cet hiver qu'en cas de départ. Deux joueurs sont sur le marché : Randal Kolo Muani et Milan Skriniar (...) Il n'y a aucune certitude sur qui partira et qui arrivera. La seule chose, c'est que Paris souhaite se séparer de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. En fonction de ça, il y aura des arrivées », indiquait récemment le journaliste du Parisien, Marc Mechenoua, sur le mercato du PSG.

Rien si Skriniar et Kolo Muani ne sont pas vendus ?

Une tendance confirmée par RMC Sport et le journaliste Arthur Perrot : « Paris va guetter les opportunités. On nous explique très clairement aujourd’hui que ce mercato-là sera conditionné à deux choses : au départ de Randal Kolo Muani, s’il y a une offre et une possibilité qu’il puisse partir, et au départ de Milan Skriniar », explique-t-il. En clair, le PSG sera obligé de trouver un nouveau point de chute à Skriniar et Kolo Muani s'il souhaite recruter cet hiver.

« Si Paris veut être dépensier, il va falloir que ces deux joueurs s’en aillent »

« Pas de recrue s’ils ne partent pas ? Oui, je pense que ce sera très compliqué. C’est vendu en tant que tel aujourd’hui, mais il peut se passer des choses d’ici-là. Si Paris veut être dépensier cet hiver, il va falloir que ces deux joueurs s’en aillent », poursuit le journaliste de RMC Sport. Les conditions sont fixées pour le PSG...