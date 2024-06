Transferts : Le PSG a éjecté un grand nom de l’équipe de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désormais titulaire indiscutable dans les buts de l'équipe de France, Mike Maignan se montre très performant depuis de nombreuses années en club, que ce soit avec le LOSC ou désormais au Milan AC. Pourtant, le gardien des Bleus aurait pu éclore au PSG, mais la direction du club de la capitale avait décidé de s'en séparer en 2015.

Encore barré par Hugo Lloris lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Mike Maignan vit donc à 28 ans sa toute première compétition dans la peau du numéro 1 de l'équipe de France à l'occasion de cet Euro 2024. Le gardien du Milan AC a d'ailleurs réalisé une performance convaincante lors du premier match contre l'Autriche (1-0), et Le Parisien en profite pour revenir sur son parcours un peu spécial.

Maignan, pur produit du PSG

S'il a été révélé au plus haut niveau dans les rangs du LOSC qu'il avait quitté en 2021 pour rejoindre le Milan AC, Mike Maignan aurait pu connaitre une trajectoire bien différente. Issu du centre de formation du PSG, il a malheureusement été barré par une trop rude concurrence (Sirigu, Douchez, Trapp), et avait donc été poussé vers la sortie par ses dirigeants en 2015 comme le rappelle Le Parisien . Résultat : Maignan avait signé à Lille pour... 1M€.

Areola lui a été préféré

Le PSG lui avait préféré un autre jeune gardien, lui aussi formé au club et qui sortait de trois saisons convaincantes en prêt à Bastia, au RC Lens puis à Villarreal : Alphonse Areola. Ce dernier a été installé en équipe première du PSG dès 2016, un an après la vente de Maignan. Et désormais, Areola occupe le poste de numéro 3 dans la hiérarchie de l'équipe de France, loin derrière son ancien concurrent sur lequel le PSG ne comptait pas.