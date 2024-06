Mercato - PSG : Un deal à 55M€ pour remplacer Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé semble clairement identifié. En effet, c'est Khvicha Kvaratskhelia que le club de la capitale souhaiterait recruter afin de faire oublier le joueur parti au Real Madrid. Toutefois, recruter le Géorgien ne Naples ne sera pas une mince affaire, malgré un contrat alléchant mis sur la table.

Si Kylian Mbappé est désormais officiellement parti au Real Madrid, on ne sait toujours pas qui viendra le remplacer au PSG. Différents noms ont circulé pour répondre à ce besoin et voilà que l'heureux élu se nommerait Khvicha Kvaratskhelia. A Paris, on voudrait absolument boucler le transfert du Géorgien en provenance de Naples. Et pour cela, le PSG pourrait encore une fois mettre les petits plats dans les grands.

11M€ sur 5 ans pour Kvaratskhelia

Sous contrat jusqu'en 2027, Khvicha Kvaratskhelia pourrait se laisser tenter par un départ vers le PSG. Il faut dire qu'un beau contrat l'attendrait dans la capitale française. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport , le Géorgien se verrait offrir un bail de 5 ans avec à la clé un salaire annuel de 11M€. Soit un deal à 55M€ pour Kvaratskhelia.

Naples bloque le transfert

Pour le PSG, le problème sera toutefois de parvenir à un accord avec Naples et son président, Aurelio De Laurentiis. En effet, de l'autre côté des Alpes, on fermerait la porte à double tour pour le Géorgien, qu'Antonio Conte espère avoir sous ses ordres la saison prochaine. Et même si le PSG a offert plus de 100M€, ça ne semble pas suffisant pour dévérrouiller le verrou napolitain.