Mercato - PSG : Galère en coulisses pour ce crack ?

La rédaction

Le mercato estival n’a ouvert ses portes que depuis onze jours, que le PSG a déjà accueilli sa première recrue, en la personne de Matvey Safonov. Mais comme l’avait expliqué Luis Enrique durant la fin de la saison, il souhaite voir débarquer des renforts, du gardien de but à la ligne d’attaque. Au poste d’arrière gauche, Adrien Truffert serait ciblé par les dirigeants franciliens, mais l’opération s’annonce corsée.

En ce début de mercato, de nombreux noms circulent du côté du Parc des Princes. Si le PSG a déjà officialisée l’arrivée de Matvey Safonov, beaucoup d’autres visages devraient intégrer l’effectif de Luis Enrique durant les prochaines semaines. Alors que Nuno Mendes semble être le seul latéral gauche de métier capable d’évoluer au plus haut niveau du côté du club de la capitale, les rouges et bleus chercheraient à lui trouve un concurrent, et auraient coché le nom d’Adrien Truffert. Mais le Stade rennais ne compte pas se laisser faire.

Le Stade rennais ne laissera pas facilement filer Truffert

D’après les informations de GFFN , le Stade rennais ne compte pas laisser partir Adrien Truffert facilement. Les Bretons pourraient tout faire pour ne pas faciliter l’opération et sont même prêts à retenir le latéral gauche cet été.

Grosse saison pour Adrien Truffert

Si le PSG a coché le nom d’Adrien Truffert, c’est sûrement grâce à ses récentes performances. Cette saison, le joueur de 22 ans a disputé 30 matchs de Ligue 1, s’offrant même le luxe de marquer 1 but et de distribuer 3 passes décisives. En Ligue Europa, l’international français espoirs (2 sélections) a aussi reçu la confiance de Julien Stéphan, puisqu’il a pris part à 8 rencontres, faisant également trembler les filets une fois.