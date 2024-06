C’est fait, l’OM met un terme au fiasco !

Thomas Bourseau

Prêté au Genoa depuis cet hiver après une année peu flamboyante à l’OM au vu de l’investissement historique effectué par le club phocéen en janvier 2023, Vitinha ne remettra pas les pieds à Marseille. Le Genoa l’a définitivement acheté et le principal intéressé a communiqué sur ses réseaux sociaux.

À la toute fin du mercato hivernal de 2023, Pablo Longoria mettait enfin la main sur la recrue offensive qu’il attendait après avoir essuyé des échecs avec Terem Moffi ou encore Leandro Trossard qui avaient respectivement rejoints l’OGC Nice et Arsenal. Vitinha était l’heureux élu et devenait avec son transfert à 32M€, la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.

Plus chère recrue de l’histoire de l’OM, Vitinha file définitivement à Gênes

En l’espace d’un an à l’Olympique de Marseille, Vitinha a compté 43 apparitions pour 6 réalisations. Peu, trop peu pour satisfaire les supporters et les dirigeants de l’OM. Ces derniers l’ont d’ailleurs prêté au Genoa en janvier dernier. Et ce vendredi, l’OM a annoncé un accord avec le Genoa pour le transfert définitif de Vitinha.

Vitinha dit au revoir à l’OM