Mercato - OM : Son transfert capote, le PSG tente sa chance ?

Thomas Bourseau

Quentin Merlin a été le remplaçant de Renan Lodi parti cet hiver à Al-Hilal. Toutefois, Adrien Truffert semblait être la piste privilégiée de l’Olympique de Marseille, mais le Stade Rennais s’était montré intraitable. Une demi-saison est passée et ce serait désormais au tour du PSG de faire son approche ?

C’était l’un des gros dossiers mercato de l’OM cet hiver. Avant que Quentin Merlin quitte le FC Nantes pour rallier la cité phocéenne, c’est vers un autre de Ligue 1 que l’Olympique de Marseille s’était initialement tourné pour le recrutement de son latéral gauche : le Stade Rennais.

L’OM s’est pris le mur rennais pour Adrien Truffert

Cependant, en raison de la réticence du Stade Rennais de laisser filer Adrien Truffert, le défenseur français a poursuivi sa saison et sa carrière au sein du club breton. D’ailleurs, après la clôture du mercato hivernal, Truffert vidait son sac sur son transfert avorté à l’OM. « Le débat a très vite été clos par la position du club. C’est tout ce que je peux vous dire aujourd’hui. Aujourd’hui je suis à Rennes, il me reste encore plus de 2 ans de contrat. La question ne s’est pas encore posée, il reste un peu moins de 6 mois de championnat, de coupe d’Europe et de coupe de France. On a encore plusieurs tableaux à jouer donc pour le moment je ne me concentre que sur ça ».

Le PSG s’immisce à son tour dans le dossier Truffert