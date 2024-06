Mercato : Il brille à l’Euro, un joueur du PSG valide le transfert ?  

Thomas Bourseau

Fabian Ruiz a réalisé deux grosses prestations avec l’Espagne depuis le début de l’Euro et a été bluffé par son jeune compatriote Nico Williams. L’ailier de 21 ans de l’Athletic Bilbao et de La Roja était le « MVP » de la rencontre entre l’Espagne et l’Italie jeudi selon Ruiz (1-0). Mais le PSG aura fort à faire pour l’attirer dans la capitale.

Nico Williams (21 ans) fait vivre un calvaire aux latéraux qui rencontrent l’Espagne depuis le coup d’envoi de l’Euro. Ce fut le cas samedi dernier contre la Croatie (3-0) et contre l’Italie jeudi soir (1-0). L’ailier de l’Athletic Bilbao fait clairement grimper sa cote sur le marché des transferts pendant cet Euro. En parallèle, le PSG semble être sur les rangs, et cela semble être validé par Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz est fan de Nico Williams

Jeudi soir, dans la foulée de la victoire de La Roja sur la Squadra Azzurra (1-0), Fabian Ruiz a publié un selfie en Story Instagram aux côtés de Nico Williams avec la légende suivante : « MVP » l’acronyme de Most Valuable Player. Rien que ça. Le milieu de terrain du PSG semble être totalement emballé par le jeune talent espagnol et ne devrait pas lui fermer la porte du Paris Saint-Germain. Cependant, c’était sans compter sur Arsenal.

Mercato : Le PSG lui propose un deal à 250M€ ! https://t.co/GGwa578sIE pic.twitter.com/3sbqMKXzc2 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Arsenal prêt à jouer les trouble-fêtes ?

À en croire The Athletic, Arsenal, ou plutôt son entraîneur Mikel Arteta, ferait de Nico Williams une véritable piste pour cet été dans le cadre de l’éventuel recrutement d’un ailier. Ce serait même l’option préférée du coach des Gunners .

«Je suis très heureux à Bilbao, j'ai récemment renouvelé mon contrat»