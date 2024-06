Transferts - PSG : Un joueur parisien affole le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours officiellement sous contrat avec le PSG, Xavi Simons sort d'une saison réussie en prêt du côté du RB Leipzig. Il est question d'un nouveau départ cet été pour le jeune crack néerlandais qui pourrait retourner au sein du club allemand, mais il semblerait que la concurrence soit particulièrement rude dans ce dossier. Explications.

Actuellement en Allemagne pour disputer l'Euro 2024 sous la tunique des Pays-Bas, avec qui il affrontait justement l'équipe de France vendredi soir, Xavi Simons (21 ans) peut d'ores et déjà s'attendre à un mercato estival très agité. Le jeune attaquant, sous contrat jusqu'en 2027 avec le PSG, sort d'une saison pleine en prêt du côté du RB Leipzig (10 buts, 15 passes décisives) et le club allemand envisage d'ailleurs de se faire à nouveau prêter Simons cet été. Mais il n'est pas seul sur le phénomène du PSG.

Mercato : Le PSG lui propose un deal à 250M€ ! https://t.co/GGwa578sIE pic.twitter.com/3sbqMKXzc2 — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

Une «concurrence énorme» pour Xavi Simons

Interrogé par Sky Sport DE vendredi, Rouven Schröder a évoqué la piste Xavi Simons, et le directeur sportif du RB Leipzig a confirmé publiquement son intérêt : « Nous sommes toujours très intéressés à garder Xavi avec nous. Une concurrence énorme, mais Malgré tout, nous pensons que nous avons aussi une chance », a-t-il confié, assurant donc clairement que de nombreux clubs envisageaient également de recruter le jeune crack du PSG cet été.

Le joueur décidera après l'Euro